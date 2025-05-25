YTB, Nijerya'da Türkiye Bursları mülakatlarını gerçekleştirdi
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye Bursları programı kapsamında 2025 yılı başvurularını tamamlamasının ardından Nijerya’da mülakatlar gerçekleştirdi.
Abuja
YTB, Nijerya’nın başkenti Abuja’da 21-25 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Bursları programı kapsamında mülakatlar yapıldı.
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Nijerya’nın çeşitli bölgelerinden başvuran başarılı adaylar, uluslararası standartlarda burslu eğitim imkanı elde edebilmek ve Türkiye’de yükseköğrenim görme hedefiyle mülakatlara katıldı.
Her yıl 10 Ocak–20 Şubat tarihleri arasında başvuruları alınan Türkiye Bursları programı, akademiden sanata, ekonomiden edebiyata, teknolojiden mimariye kadar birçok alanda bölgesel ve küresel kalkınmaya katkı sunmayı amaçlıyor.
Program, yalnızca nitelikli eğitim imkanı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye ile diğer ülkeler arasında karşılıklı anlayış ve işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.
Her yıl birçok ülkeden on binlerce başvuru alan Türkiye Bursları, seçilen başarılı öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelerde burslu eğitim almasına olanak tanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.