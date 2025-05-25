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Dünya

ECOWAS'tan Batı Afrika'da su güvenliği ve iklim değişikliği için stratejik ortaklık

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bölgedeki su güvenliği, iklim değişikliği ve politika yeniliklerini güçlendirmek amacıyla Uluslararası Su Yönetimi Enstitüsü (IWMI) ile stratejik bir ortaklık anlaşması imzaladı.

Adam Abu-bashal  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
ECOWAS'tan Batı Afrika'da su güvenliği ve iklim değişikliği için stratejik ortaklık

Abuja

ECOWAS’tan yapılan açıklamada, ECOWAS ile IWMI'nin Gana'nın başkenti Akra'da gerçekleştirdiği törende bölgesel su güvenliği, iklim değişikliği ve politika yeniliklerini güçlendirmeyi hedefleyen beş yıllık stratejik ortaklık anlaşmasını imzaladığı kaydedildi.

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Açıklamada, ECOWAS Su Kaynakları Yönetim Merkezi Direktörü Kouassi Kouakou Alexis'in, IWMI'den alınan desteğin ECOWAS topluluğu adına en iyi sonuçları elde etmek açısından son derece değerli olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Söz konusu işbirliği, IWMI'nin stratejik planı ve Batı Afrika Su Kaynakları Politikası ile uyumlu olarak dijital inovasyon, su altyapısı, toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal kapsayıcılık ve kapasite geliştirme alanlarında ilerlemeyi hedefliyor.

Girişim, yerel gözlemler yapmak, kapsayıcı araştırmalar yürütmek ve bölgesel işbirliğini güçlendirmek yoluyla su kıtlığı, iklim değişikliği ve kırsal yoksulluk gibi önemli sorunların çözümüne katkı sağlamayı amaçlıyor.

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