Dolar
42.45
Euro
49.06
Altın
4,046.96
ETH/USDT
2,731.20
BTC/USDT
83,930.00
BIST 100
10,885.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa’da “İnegöl Giriş Kavşağı Açılış Töreni”nde konuşuyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

NBA'de 76ers, Maxey'nin 54 sayısıyla Bucks'ı devirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, uzatmaya giden maçta Milwaukee Bucks'ı 123-114 mağlup etti.

Yunus Kaymaz  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
NBA'de 76ers, Maxey'nin 54 sayısıyla Bucks'ı devirdi

Londra

Fiserv Forum'da oynanan karşılaşmada Bucks potasına 54 sayı gönderen Tyrese Maxey, kariyer rekoru kırdı. Maxey, normal sürenin bitimine 7 saniye kala kullandığı serbest atışlarla da maçı uzatmaya götürdü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

76ers'ta Paul George 21, Quentin Grimes 14 kaydetti.

Ryan Rollins'in 32 sayıyla kariyer rekorunu egale ettiği Bucks'ta ise Bobby Portis 19, Kyle Kuzma 17 sayıyla oynadı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 76ers'ta ise Joel Embiid sakatlıkları nedeniyle forma giymedi.

Spurs, De'Aaron Fox ve Keldon Johnson'la kazandı

San Antonio Spurs, Victor Wembanyama'nın yokluğunda Atlanta Hawks'ı 135-126 mağlup etti.

Spurs'te De'Aaron Fox 26, Keldon Johnson 25 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Julian Champagnie 20 sayı kaydetti. 14 sayı üreten Harrison Barnes, kariyerinde 14 bin sayıyı aştı.

Hawks'ta ise Nickeil Alexander-Walker, 38 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Jalen Johnson 26 sayı, 12 ribauntla oynadı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esenyurt'ta ilaçlamadan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 7 kişi taburcu edildi
Anne ve kızının evlerinin önünde elektrik akımına kapılmasıyla ilgili 9 sanığa dava
Yargıtay, hatalı sollama sonucu 2 kişinin ölümüne neden olan sürücünün cezasını onadı
Balıklı Rum Hastanesinde SGK'yi 112 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen 6 zanlı yakalandı
Türkiye ekimde 5 milyon 683 bin 717 yabancı ziyaretçiyi ağırladı

Benzer haberler

NBA'de 76ers, Maxey'nin 54 sayısıyla Bucks'ı devirdi

NBA'de 76ers, Maxey'nin 54 sayısıyla Bucks'ı devirdi

Tek Pota Lise Basketbol Turnuvası'nın 5'incisi düzenlenecek

NBA Başkan Yardımcısı Tatum'dan NBA Avrupa için ilk aşamada mini turnuva önerisi

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Alimpijevic'e göre başarının ardındaki sır "çalışmak"

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Alimpijevic'e göre başarının ardındaki sır "çalışmak"
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'a konuk olacak

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'a konuk olacak
Alperen Şengün'ün "double double"ı Rockets'ı üst üste 5. galibiyete taşıdı

Alperen Şengün'ün "double double"ı Rockets'ı üst üste 5. galibiyete taşıdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet