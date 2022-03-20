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MotoGP Endonezya Grand Prix'sini Oliveira kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 2. ayağı Endonezya Grand Prix'sinde, Red Bull KTM takımının Portekizli pilotu Miguel Oliveira birinci oldu.

Hüseyin Burak Demirer   | 20.03.2022
MotoGP Endonezya Grand Prix'sini Oliveira kazandı

Ankara

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 2. mücadelesi, yağmur nedeniyle 1 saat 15 dakika geç başladı.

MotoGP'de 6 şampiyonluğu bulunan Repsol Honda pilotu Marc Marquez, ısınma seansında kaza yaptı. Beyin sarsıntısı geçiren Marquez, tedbir amaçlı yarışa katılmadı.

Batı Nusa Tenggara bölgesindeki Lombok Adası'nda yer alan 4,3 kilometrelik Uluslararası Mandalika Pisti'nde yapılan yarış, 20 tur sürdü.

7. cepten kalkan Red Bull KTM sürücüsü Oliveira, 5. turda aldığı liderliği yarışın sonuna kadar korudu ve kariyerinin 4. galibiyetini elde etti.

Bitiş çizgisini liderden 2.2 saniye sonra geçen Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) 2'nci, Oliveira'nın 3.1 saniye gerisindeki Johann Zarco (Pramac) ise 3. sırayı aldı.

Gresini takımından Enea Bastianini, 30 puanla pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.

Sezonun 3. yarışı Arjantin Grand Prix'si, 3 Nisan'da koşulacak.

Pilotlar klasmanı

1. Enea Bastianini (İtalya): 30 puan

2. Brad Binder (Güney Afrika): 28

3. Fabio Quartararo (Fransa): 27

4. Miguel Oliveira (Portekiz): 25

5. Johann Zarco (Fransa): 24

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