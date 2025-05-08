Dolar
38.63
Euro
43.67
Altın
3,342.74
ETH/USDT
2,021.10
BTC/USDT
100,467.00
BIST 100
9,279.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile 25 şüpheliye 17 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Adliyesi önünde polise mukavemet edildiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de arasında bulunduğu 26 şüpheli hakkında 17 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Zeynep Yeşildal  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile 25 şüpheliye 17 yıla kadar hapis talebi

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun iki ayrı soruşturma için 31 Ocak'ta ifade için geldiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplanan kalabalıktan bazı kişilerin kolluk güçlerine mukavemet ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hazırlanan iddianamede, 5 polis memuru "müşteki", CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara'nın da aralarında olduğu 26 kişi "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, olay günü toplanan kalabalığa dağılmaları konusunda uyarı yapıldığı, söz konusu ihtarın dosyadaki kamera görüntülerinde görüldüğü kaydedildi.

Şüphelilerin güvenlik güçlerince oluşturulan hatta mukavemet gösterdiği ve dağılmamakta ısrar ettiği belirtilen iddianamede, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçunu işledikleri belirtildi.

İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket ederek müşteki polis memurlarını yaraladıkları, olay yerinin çok kalabalık ve yaşanılan arbedenin büyük olması nedeniyle hangi şüphelinin hangi müştekiyi yaraladığının tespitinin mümkün olmadığı ve "birden fazla kişi ile birlikte görevi yaptırmamak için direnme" suçunu işledikleri vurgulandı.

Polis memurunun yaralandığı tespit edildi

Müşteki polis memuru M.Y'de ikinci derece kemik kırığı oluştuğuna ilişkin rapor düzenlendiği ve "basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ölçüde yaralandığı" belirtilen iddianamede, M.Y'nin kim tarafından yaralandığını tespit etmenin mümkün olmadığı, şüphelilerin tamamının müştekiye yönelik "kasten yaralama" suçunu işledikleri kaydedildi.

Olay sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait 12 çevik kuvvet boy kalkanı ve iki personel kaskının zarar gördüğü, kalkanların maliyetinin 1920 avro, kaskların ise 4 bin lira olduğunun zarar tespit tutanaklarında düzenlendiği ifade edilen iddianamede, şüphelilerin tamamının söz konusu eylemden ortak sorumlu oldukları ve "kamu malına zarar verme" suçunu işledikleri belirtildi.

İddianamede, 26 şüphelinin, "görevi yaptırmamak için direnme", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3 yıl 11'er aydan 17'şer yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da İztuzu Plajı'ndaki caretta caretta yuva sayısı 10'a ulaştı
YTB Başkanı Eren: YTB, Türkiye'nin vizyon kurumlarından biri haline geldi
Kars'ta rüzgar nedeniyle 2 iş yerinin çatısı uçtu, 1 araç zarar gördü
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada Kemal Kılıçdaroğlu, "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırıldı
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile 25 şüpheliye 17 yıla kadar hapis talebi

Benzer haberler

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile 25 şüpheliye 17 yıla kadar hapis talebi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile 25 şüpheliye 17 yıla kadar hapis talebi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet