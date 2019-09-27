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Balıkesir'de polise mukavemet gösteren 2 kişi tutuklandı

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde polise mukavemet ettikleri görüntüler sosyal medyada yayınlanan 2 kişi, soruşturma kapsamında tutuklandı.

Miraç Kaya   | 27.09.2019
Balıkesir'de polise mukavemet gösteren 2 kişi tutuklandı

Balıkesir

Balıkesir'de, hastanede polise mukavemet eden 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Altıeylül ilçesi Plevne Mahallesi Korsan Parkı mevkisinde N.Y. ve B.B ile A.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Olayı inceleyen polis ekipleri, A.D'yi sağlık raporunu almak için Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine getirdi.

O sırada parmağından yaralanan N.Y. ve B.B. de aynı hastaneye gelerek tedavi olmak istedi.

A.D. kavga ettiği kişileri görünce durumu polise bildirdi.

Hastane polislerince uzaklaştırılmak istenen N.Y ve B.B, ekiplere mukavemet gösterdi.

Daha sonra bölgeye gelen takviye ekiplerce gözaltına alınan N.Y. ve B.B. hakkında "Kasten adam yaralama" ve "Görevli memura mukavemet, hakaret ve tehdit" suçundan işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar mahkemece tutuklandı.

A.D'nin kız kardeşi Beril D, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu kişiler ağabeyimi dövüp kanala atmaya çalışıyorlar. Telefonunu ve cüzdanını alıyorlar. Polisin siren sesini duyunca kaçıyorlar. Biz hastanede polislere şikayetçi olduğumuz kişileri gösterirken bu kişiler polise mukavemet göstererek hakaret içeren cümleler kurdular." diye konuştu.

Zanlıların hastane çıkışında polislere mukavemetleri sosyal medyada gündeme gelmişti.

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