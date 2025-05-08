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Türkiye-Mısır Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı'nın ilki Ankara'da yapıldı

Türkiye-Mısır Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı'nın ilki Ankara'da gerçekleştirildi.

Utku Şimşek  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Türkiye-Mısır Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı'nın ilki Ankara'da yapıldı

Ankara

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Fethi İbrahim Halife resmi törenle karşılandı.

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Orgeneral Gürak ve Korgeneral Halife​​​​​​​, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

İkili görüşme sonrasında her yıl Genelkurmay Başkanlıkları seviyesinde yapılması planlanan Türkiye-Mısır Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı'nın ilki Ankara'daki Genelkurmay Karargahı'nda düzenlendi.

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