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Muğla'da İztuzu Plajı'ndaki caretta caretta yuva sayısı 10'a ulaştı

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta yuvası sayısının 10'a ulaştığı tespit edildi.

Ömer Kundakçı  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Muğla'da İztuzu Plajı'ndaki caretta caretta yuva sayısı 10'a ulaştı Fotoğraf: Ömer Kundakçı/AA

Muğla

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ekipleri ve gönüllüleri yuvalama döneminin başladığı şu günlerde kumsaldaki çalışmalar sırasında 10 yuvayı tespit etti.

Görevliler yuvaların içindeki yumurtaları tilki, porsuk gibi hayvanların zarar vermemesi için kafesle korumaya alarak, yumurtadan çıkacak yavruların takibi için yuvayı kayıt altına alıyor.

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DEKAMER Proje Asistanı Biyolog Fatih Polat, yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle kumsaldaki yuvaları koruma ve izleme çalışması yaptıklarını söyledi.

İztuzu Sahili'nde yılın ilk caretta caretta yuvasını 29 Nisan'da tespit ettiklerini belirten Polat, yuvaların kafesle koruma altına alındığını, bugüne kadar yaklaşık 10 yuva belirlediklerini aktardı.

İlk yavruların hava sıcaklığına göre yaklaşık 45 ile 60 günlük kuluçka süresinin ardından yumurtadan çıkacağına işaret eden Polat, "Haziranda en yüksek sayıları muhtemelen göreceğiz. Bu dönem için yapılmış olan sezonun ilk yuvalarından ilk yavru çıkışlarını da temmuz ayının ortaları gibi bekliyoruz." diye konuştu.

Polat, yumurtlamanın temmuz ayının ortalarına kadar sürdüğünü ifade etti.

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Muğla'da İztuzu Plajı'ndaki caretta caretta yuva sayısı 10'a ulaştı
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