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Kars'ta rüzgar nedeniyle 2 iş yerinin çatısı uçtu, 1 araç zarar gördü

Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle 2 iş yerinin çatısı uçtu, park halindeki 1 otomobil zarar gördü.

Cüneyt Çelik  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Kars'ta rüzgar nedeniyle 2 iş yerinin çatısı uçtu, 1 araç zarar gördü

Kars

Kentte şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 2 iş yerinden sökülen çatı parçaları, park halindeki 1 aracın üzerine düştü.

Savrulan çatı parçaları bir süre ulaşımı aksattı. Sanayi sitesindeki bazı tabela ve reklam panoları da zarar gördü.

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