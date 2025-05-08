Kars'ta rüzgar nedeniyle 2 iş yerinin çatısı uçtu, 1 araç zarar gördü
Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle 2 iş yerinin çatısı uçtu, park halindeki 1 otomobil zarar gördü.
Kars
Kentte şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Rüzgar nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 2 iş yerinden sökülen çatı parçaları, park halindeki 1 aracın üzerine düştü.
Savrulan çatı parçaları bir süre ulaşımı aksattı. Sanayi sitesindeki bazı tabela ve reklam panoları da zarar gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.