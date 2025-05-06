Dolar
38.61
Euro
43.79
Altın
3,366.05
ETH/USDT
1,805.70
BTC/USDT
94,506.00
BIST 100
9,112.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Şimşek, Endonezya Maliye Bakanı Indrawati ile görüştü

Görüşmede, savunma sanayisi, yüksek katma değerli üretim, yapay zeka, dijital ekonomi ve üçüncü ülkelerde ortak projeler gibi alanlarda işbirliğinin önemi vurgulandı.

Zeynep Duyar  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Bakan Şimşek, Endonezya Maliye Bakanı Indrawati ile görüştü

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun, şubatta Endonezya'daki "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi"nde ve nisanda Ankara'da gerçekleştirilen toplantılarda ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik ortak vizyon ortaya koydukları ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu doğrultuda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dün Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati ile Bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, küresel ve bölgesel makroekonomik gelişmelerin yanı sıra ikili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ele alınmıştır. Savunma sanayisi, yüksek katma değerli üretim, yapay zeka, dijital ekonomi ve üçüncü ülkelerde ortak projeler gibi alanlarda işbirliğinin önemi özellikle vurgulanmıştır. Taraflar, en kısa sürede Türkiye veya Endonezya'da daha kapsamlı temasların gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kalmıştır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Huzur İstanbul" uygulamasında 1005 kişi yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 27 gözaltı kararı
Gazze'ye giderken İHA saldırısına uğrayan "Conscience" gemisindeki 6 Türk vatandaşı ülkeye döndü
ABD'nin Ankara'ya atanan yeni büyükelçisi Barrack: Trump'ın amacı, Türkiye-ABD ittifakını hak ettiği seviyeye taşımak

Benzer haberler

Bakan Şimşek, Endonezya Maliye Bakanı Indrawati ile görüştü

Bakan Şimşek, Endonezya Maliye Bakanı Indrawati ile görüştü

Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar devreye girdi

UAD duruşmalarında Fransa "İsrail'in UNRWA'yı Filistin'de yasaklama hakkı olmadığını" vurguladı

UAD duruşmalarında Fransa "İsrail'in UNRWA'yı Filistin'de yasaklama hakkı olmadığını" vurguladı
Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Küçükcan, Endonezya Kültür Bakan Yardımcısı Ganesha ile görüştü

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Küçükcan, Endonezya Kültür Bakan Yardımcısı Ganesha ile görüştü
Yatırım hazırlıkları ve işbirlikleri savunma ve havacılık şirketlerinin yatırımcılarını sevindirdi

Yatırım hazırlıkları ve işbirlikleri savunma ve havacılık şirketlerinin yatırımcılarını sevindirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet