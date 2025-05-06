Bakan Şimşek, Endonezya Maliye Bakanı Indrawati ile görüştü
Görüşmede, savunma sanayisi, yüksek katma değerli üretim, yapay zeka, dijital ekonomi ve üçüncü ülkelerde ortak projeler gibi alanlarda işbirliğinin önemi vurgulandı.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun, şubatta Endonezya'daki "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi"nde ve nisanda Ankara'da gerçekleştirilen toplantılarda ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik ortak vizyon ortaya koydukları ifade edildi.
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Bu doğrultuda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dün Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati ile Bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Görüşmede, küresel ve bölgesel makroekonomik gelişmelerin yanı sıra ikili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ele alınmıştır. Savunma sanayisi, yüksek katma değerli üretim, yapay zeka, dijital ekonomi ve üçüncü ülkelerde ortak projeler gibi alanlarda işbirliğinin önemi özellikle vurgulanmıştır. Taraflar, en kısa sürede Türkiye veya Endonezya'da daha kapsamlı temasların gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kalmıştır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.