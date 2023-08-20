MotoGP Avusturya Grand Prix'sini Bagnaia kazandı
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Avusturya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının İtalyan motosikletçisi Francesco Bagnaia birinci tamamladı.
Ankara
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 10. mücadelesi, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde, 28 tur üzerinden yapıldı.
Pole pozisyonundaki Bagnaia, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun 5'inci, kariyerinin 16'ncı MotoGP galibiyetini elde etti.
Bitiş çizgisini Bagnaia'dan 5.1 saniye sonra geçen Brad Binder (Red Bull KTM takımı) 2'nci, liderin 7.7 saniye arkasındaki Marco Bezzecchi (Mooney VR46) ise 3'üncü oldu.
Puanını 251'e yükselten Bagnaia, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Son şampiyon Bagnaia'yı, 189 puanla Jorge Martin (Prima Pramac) izledi.
Sezonun 11. yarışı Katalonya Grand Prix'si 3 Eylül'de düzenlenecek.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında sıralama şu şekilde:
1. Francesco Bagnaia (İtalya): 251 puan
2. Jorge Martin (İspanya): 189
3. Marco Bezzecchi (İtalya): 183
4. Brad Binder (Güney Afrika): 160
5. Johann Zarco (Fransa): 125Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.