Dolar
27.10
Euro
29.50
Altın
1,889.57
ETH/USDT
1,668.10
BTC/USDT
26,039.00
BIST 100
7,513.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

MotoGP Avusturya Grand Prix'sini Bagnaia kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Avusturya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının İtalyan motosikletçisi Francesco Bagnaia birinci tamamladı.

Hüseyin Burak Demirer  | 20.08.2023 - Güncelleme : 20.08.2023
MotoGP Avusturya Grand Prix'sini Bagnaia kazandı

Ankara

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 10. mücadelesi, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde, 28 tur üzerinden yapıldı.

Pole pozisyonundaki Bagnaia, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun 5'inci, kariyerinin 16'ncı MotoGP galibiyetini elde etti.

Bitiş çizgisini Bagnaia'dan 5.1 saniye sonra geçen Brad Binder (Red Bull KTM takımı) 2'nci, liderin 7.7 saniye arkasındaki Marco Bezzecchi (Mooney VR46) ise 3'üncü oldu.

Puanını 251'e yükselten Bagnaia, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Son şampiyon Bagnaia'yı, 189 puanla Jorge Martin (Prima Pramac) izledi.

Sezonun 11. yarışı Katalonya Grand Prix'si 3 Eylül'de düzenlenecek.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında sıralama şu şekilde:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 251 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 189

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 183

4. Brad Binder (Güney Afrika): 160

5. Johann Zarco (Fransa): 125

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanlığı: Yasa dışı avcılık ile mücadele kapsamında 2023'ün ilk 6 ayında, 66 bin 764 denetim yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
Kahramanmaraş'ta sıcak hava bunaltıyor
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İpsala Sınır Kapısı, Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle geçişlere kapatıldı

Benzer haberler

MotoGP Avusturya Grand Prix'sini Bagnaia kazandı

MotoGP Avusturya Grand Prix'sini Bagnaia kazandı

MotoGP Avusturya ayağındaki sprint yarışında Bagnaia birinci oldu

MotoGP'de heyecan Avusturya'da sürecek

İstanbul'da denetimlerde sürücülere 49 bin 595 lira ceza kesildi

İstanbul'da denetimlerde sürücülere 49 bin 595 lira ceza kesildi
İstanbul'daki denetimlerde sürücülere 704 bin 432 lira ceza kesildi

İstanbul'daki denetimlerde sürücülere 704 bin 432 lira ceza kesildi
İstanbul'da denetimlerde sürücülere 49 bin 110 lira ceza kesildi

İstanbul'da denetimlerde sürücülere 49 bin 110 lira ceza kesildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet