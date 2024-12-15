Dolar
34.95
Euro
36.76
Altın
2,648.82
ETH/USDT
3,906.70
BTC/USDT
103,336.00
BIST 100
10,125.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Genel Kurulu’nda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşuyor RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe maçı sonrası Ülker Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli yüzücü Emre Sakçı, dünya 2'ncisi oldu

Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 15.12.2024 - Güncelleme : 15.12.2024
Milli yüzücü Emre Sakçı, dünya 2'ncisi oldu

Ankara

Erkekler 50 metre kurbağalama dünya rekorunun (24.95 saniye) sahibi Emre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun son gününde havuza girdi.

Yarışın ilk bölümünü önde götüren Emre, 25.56'lık derecesiyle Çinli Qin Haiyang'ın 0.14 saniye gerisinde 2. sırayı aldı.

Türkiye böylece şampiyonayı birer gümüş ve bronz madalyayla tamamladı.

Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbest stilde bronz madalya elde etmişti.

Bakan Bak, milli yüzücü Emre Sakçı'yı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya kazanan Emre Sakçı için tebrik mesajı yayımladı.

Bak, tebrik mesajında "Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada 25.56'lık derecesiyle ikinci olarak gümüş madalya kazanan Emre Sakçı'yı tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Emre Sakçı'nın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre bulaşmamış olma şartıyla bu ülkenin kapıları tüm evlatlarına açıktır
Beyoğlu'nda metruk binada kısmi çökme meydana geldi
Hatay'daki 600 Evler Sitesi'nde anahtar teslimi bu ay sonu başlıyor
Artvin'in Şavşat ve Yusufeli ile Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
Beyoğlu'nda İETT otobüsünün çarptığı 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Benzer haberler

Milli yüzücü Emre Sakçı, dünya 2'ncisi oldu

Milli yüzücü Emre Sakçı, dünya 2'ncisi oldu

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, dünya üçüncüsü oldu

Yüzme antrenörü özel gereksinimli çocuk ve gençler için mücadele ediyor

Dünya şampiyonu para yüzücü Şevin, koleksiyonu için en özel madalyanın peşinde

Dünya şampiyonu para yüzücü Şevin, koleksiyonu için en özel madalyanın peşinde
Engelli sporcu Ahmet, tedavi amacıyla başladığı yüzmede milli mayoya odaklandı

Engelli sporcu Ahmet, tedavi amacıyla başladığı yüzmede milli mayoya odaklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet