Dolar
41.68
Euro
48.95
Altın
3,859.81
ETH/USDT
4,467.50
BTC/USDT
120,003.00
BIST 100
10,933.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, insana dair

Yüzmede tarihe geçen otizmli genç, olimpiyat için kendinden emin

Ailesinin kilo vermesi için yönlendirdiği ve yüzmede otizm kategorisinde dünya şampiyonu olarak Türkiye'ye ilk altın madalyayı getiren Bilge Kağan Yılgın, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na katılarak başarısını sürdürmek istiyor.

Mehmet Çalık  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
Yüzmede tarihe geçen otizmli genç, olimpiyat için kendinden emin Fotoğraf: Mehmet Çalık/AA

Uşak

Uşak'ta yaşayan Bilge Kağan, 7 yaşında aşırı kilolarından kurtulması için ailesi tarafından okçuluk, boks, güreş, tenis, kickboks gibi çeşitli sporlara yönlendirildi.

Bu sporları yapmak istemeyen ve kısa sürede bırakan Bilge Kağan Yılgın, yine ailesinin yönlendirmesiyle 8 yaşında yüzme kursuna başladı. Kursta bir haftada yüzmeyi öğrenen Yılgın, o dönemki antrenörünün dikkatini çekti. Antrenörü, Yılgın'ın turnuvalara katılması için lisans çıkarılmasına ön ayak oldu.

Yüzmekten büyük keyif alan genç sporcu, 10 yaşında katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaştı. Katıldığı Türkiye şampiyonalarında 77 altın madalya daha kazanan Bilge Kağan Yılgın, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından geçen ağustos ayındaki Virtus Dünya Yüzme Şampiyonası'na davet edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tayland'da ilk kez uluslararası bir şampiyonaya katılma heyecanı yaşayan sporcu, 400 metre serbest stil otizm gençler kategorisinde altın madalya kazandı. Bilge Kağan Yılgın, bu başarısıyla Türkiye'de yüzme branşında dünya şampiyonu olan ilk otizmli sporcu olma ünvanını aldı.

Yeni başarılara hazırlanıyor

Başarılı sporcu, şampiyona sonrası döndüğü Uşak'ta, antrenörü Fadıl Sarıdayı'yla yeni başarılar için çalışıyor.

ABD'de düzenlenecek 2028 Yaz Paralimpik Oyunları'na katılmak isteyen Bilge Kağan Yılgın, Uşak Belediyesi Şehit Mehmet Kara Kapalı Yüzme Havuzu'nda haftanın 6 günü çift antrenman yapıyor.

Bilge Kağan Yılgın, AA muhabirine dünya şampiyonasının kendisi için çok önemli bir deneyim olduğunu söyledi.

Ülkesine ilk altın madalyayı getirmekten duyduğu mutluluğu ifade eden sporcu, "Böyle bir ilke imza atmak bana gurur veriyor. Benim gibilere de örnek olmak benim için çok büyük anlamda gurur verici bir şey." dedi.

Bilge Kağan, en büyük hedefinin 2028'de paralimpik oyunlarına katılmak olduğunu vurgulayarak, bu doğrultuda 2026'da Polonya'da yapılacak Virtus Avrupa Yüzme Şampiyonası ve 2027'de Mısır'da gerçekleştirilecek Virtus Dünya Yüzme Şampiyonası'nda iyi dereceler elde etmek istediğini belirtti.

Bu şampiyonalardan toplayacağı puanlar doğrultusunda paralimpik oyunlarına katılma hakkı elde edeceğini ifade eden Bilge Kağan, "Bunlar benim için bir ön hazırlık olacak. Amacım buralarda puan toplayıp sıralamada kendimi daha üst noktalara taşımak olacak. 2028 Los Angeles'ta da zirveye yerleşeceğim. Kendime inanıyorum, kararlıyım. Yapacağımdan yüzde 100 eminim. 2028 Paralimpik Oyunları'nda Los Angeles'ta İstiklal Marşı'mızı okutacağım." diye konuştu.

Bilge Kağan, yüzmeye başladıktan sonra yaşantısında birçok şeyin değiştiğini anlatarak, şunları söyledi:

"80 kilolardaydım. 80 kilodan 71 kiloya düştüm. Yüzmeye başladıktan sonra boyum da uzadı. Yüzme gayet iyi bir spor. En önemlisi bir terapi gibi. Suya girdiğim zaman dünyadan kopuyorum. Adeta bambaşka bir dünyada gibiyim. Stresimden, bütün sinirimden arınıyorum."

Antrenör Fadıl Sarıdayı ise 3,5 yıldır çalıştırdığı Bilge Kağan'ın çok azimli ve disiplinli olduğunu, haftada 50-60 kilometre yüzdüğünü ifade ederek, "Psikolojimizin bozulduğu zamanlar oldu fakat hiçbir zaman hedefimizden şaşmadık. Dünya şampiyonasına kadar hiç disiplinimizi bozmadan çalışarak hedefimize ulaştık." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanlığı ve Yeşilaydan bağımlılıklarla mücadelede ortak adım
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına Türkiye'de protestolar sürüyor
MİT'ten son 3 yılda Mossad'ın ajan ağına yönelik 6 operasyon
Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
Fatih Altaylı "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan hakim karşısında

Benzer haberler

Yüzmede tarihe geçen otizmli genç, olimpiyat için kendinden emin

Yüzmede tarihe geçen otizmli genç, olimpiyat için kendinden emin

Milli para yüzücü Defne Kurt hayallerine kavuştu

Milli para yüzücüler Türkiye'ye döndü

Milli para yüzücü Defne Kurt'tan 5. dünya şampiyonluğu

Milli para yüzücü Defne Kurt'tan 5. dünya şampiyonluğu
DSÖ: Hamilelikte parasetamol kullanımı ile otizm arasında bağlantıyı doğrulayan bilimsel kanıt yok

DSÖ: Hamilelikte parasetamol kullanımı ile otizm arasında bağlantıyı doğrulayan bilimsel kanıt yok
Yüzmede 30 madalyası olan 13 yaşındaki Güney Okal, başarılarına yenilerini eklemek istiyor

Yüzmede 30 madalyası olan 13 yaşındaki Güney Okal, başarılarına yenilerini eklemek istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet