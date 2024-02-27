Milli yelkenci Ecem Güzel, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek
Galatasaraylı milli yelkenci Ecem Güzel, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.
İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden ILCA 6 sınıfı sporcumuz Ecem Güzel, hem ülkemize olimpiyat kotasını kazandırdı hem de Türkiye Yelken Federasyonunun belirlediği seçme kriterlerini sağlayıp 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Yaz Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil edecek olan sporcumuzu tebrik ediyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.