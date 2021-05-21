Euro
10.26
Dolar
8.42
BIST 100
1,451.84
Altın
1,881.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, Avrupa üçüncüsü oldu

Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası’nda milli sporcu Sümeyye Boyacı, kadınlar 200 metre serbest finalinde bronz madalya kazandı.

Musa Samur   | 21.05.2021
Milli paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, Avrupa üçüncüsü oldu

Ankara

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Portekiz'in Madeira Adası'nda yapılan şampiyonanın 6. gününde milli sporcular Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, S5 kategorisi kadınlar 200 metre serbest finalinde mücadele etti.

Sümeyye, 3.22.48'lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya kazanırken, Sevilay ise 3.28.71'lik derecesiyle dördüncü sırada yer aldı.

Milli takım, Sümeyye'nin bu başarısıyla yarın sona erecek şampiyonada madalya sayısını 4'e çıkardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 27 milyon 618 bin 359'a ulaştı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 588 bin 548'e yükseldi
Dünya genelinde 1 milyar 590 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Aşı üretici firmalar, düşük ve orta gelirli ülkelere 2021 sonuna dek 1,3 milyar doz aşı temin edecek

Benzer haberler

Milli paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, Avrupa üçüncüsü oldu

Milli paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, Avrupa üçüncüsü oldu

Paralimpik milli yüzücü Sevilay Öztürk, Avrupa ikincisi oldu

Sporting'de 19 yıl sonra gelen şampiyonluğun sevinci yaşanıyor