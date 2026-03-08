Dolar
Spor, Dünyadan Spor

Milli para halterci Besra Duman'dan Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın, 1 bronz madalya

Milli para halterci Besra Duman, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın, 1 bronz madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
Milli para halterci Besra Duman'dan Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın, 1 bronz madalya

Ankara

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre başkent Tiflis'teki organizasyonda kadınlar 61 kiloda podyuma çıkan ay-yıldızlı halterci Besra Duman, 117 kiloluk başarılı kaldırışıyla Avrupa şampiyonu oldu.

Besra Duman, kategorisinin toplam sıralamasında ise bronz madalya elde ederek şampiyonayı 2 madalya ile tamamladı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, madalya alan milli sporcuları, antrenörlerini ve sporcuların kulüplerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

