Milli para halterci Besra Duman'dan Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın, 1 bronz madalya
Milli para halterci Besra Duman, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın, 1 bronz madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre başkent Tiflis'teki organizasyonda kadınlar 61 kiloda podyuma çıkan ay-yıldızlı halterci Besra Duman, 117 kiloluk başarılı kaldırışıyla Avrupa şampiyonu oldu.
Besra Duman, kategorisinin toplam sıralamasında ise bronz madalya elde ederek şampiyonayı 2 madalya ile tamamladı.
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, madalya alan milli sporcuları, antrenörlerini ve sporcuların kulüplerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.