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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki ilk yarışta birinci oldu

Toprak Razgatlıoğlu, pilotlar klasmanında lider durumda bulunan Jonathan Rea ile puan farkını 12'ye indirdi.

Fatih Çakmak   | 07.08.2021
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki ilk yarışta birinci oldu

Ankara

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın altıncı ayağında Çekya'daki ilk yarışta birinci oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'nın 4,2 kilometrelik Most Pisti'nde gerçekleştirilen ilk yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçti.

Yarışa ikinci cepten başlayan ay-yıldızlı sporcu, rakipleri karşısında başarılı bir performans sergileyerek, 22 turluk yarışın son turunda İngiliz Scott Redding ile çekişti. Toprak Razgatlıoğlu, son virajda rakibini geçerek Çekya'daki ilk yarışta birincilik başarısı elde etti.

Organizasyonda pilotlar klasmanında lider durumda bulunan İngiliz Jonathan Rea'nın yarış dışı kalmasıyla milli motosikletçi Toprak, genel klasmandaki puan farkını 12'ye indirdi.

Çekya ayağının ikinci yarışı, yarın TSİ 16.15'te başlayacak.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında 243 puanla Jonathan Rea lider, 231 puanla milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ikinci, 182 puanla da Scott Redding üçüncü sırada yer alıyor.

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