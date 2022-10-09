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Milli motosikletçi Can Öncü Portekiz'de 3'üncü, Bahattin Sofuoğlu 5'inci oldu

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz'deki 9. etap ikinci yarışını milli motosikletçilerden Can Öncü 3'üncü, Bahattin Sofuoğlu ise 5'inci bitirdi.

Fatih Çakmak   | 09.10.2022
Milli motosikletçi Can Öncü Portekiz'de 3'üncü, Bahattin Sofuoğlu 5'inci oldu

Ankara

Portimao kentindeki 4,5 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta, MV Agusta Reparto Corse takımından Bahattin Sofuoğlu ve Kawasaki Puccetti ekibinden Can Öncü mücadele etti.

Yarışta, ay-yıldızlı motosikletçi Can Öncü damalı bayrağı 3'üncü sırada, Bahattin Sofuoğlu ise 5'inci sırada geçmeyi başardı.

Yarışı, Ten Kate Racing Yamaha takımından Dominique Aegerter birinci, Orelac takımından Ducati pilotu Raffaele De Rosa ikinci sırada tamamladı.

Şampiyonada genel klasmanda, Dominique Aegerter 374 puanla birinci, Yamaha'dan Lorenzo Baldassarri 329 puanla ikinci, milli motosikletçilerden Can Öncü 194 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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