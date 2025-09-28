Dolar
41.58
Euro
48.63
Altın
3,759.71
ETH/USDT
4,019.80
BTC/USDT
109,626.00
BIST 100
11,151.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Can Öncü, İspanya'daki ikinci yarıştan zaferle ayrıldı

Motosiklet sürücüsü Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'daki 10. ayağında ikinci yarışı kazandı.

Halil İbrahim Avşar  | 28.09.2025 - Güncelleme : 28.09.2025
Can Öncü, İspanya'daki ikinci yarıştan zaferle ayrıldı

Ankara

Motorland Aragon Pisti'nde 15 turluk ikinci yarış yapıldı. Yedinci cepten başladığı yarışta iyi bir start alan ve ikinci sıraya yükselen Can, devamında ilk tur bitmeden liderliği ele geçirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Son bölümde liderlik sürekli el değiştirse de yaptığı atakla İtalyan Stefano Manzi'yi geçmeyi başaran Can, 0.027 saniye farkla damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Bu sezonki 6. galibiyetini elde eden Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı sürücüsü Can Öncü, Aragon'da İstiklal Marşı'nı dinletti.

Yarışı Manzi ikinci, Fransız pilot Valentin Debise ise üçüncü sırada bitirdi.

"Wildcard" ile şampiyonaya katılan Kadir Erbay, hafta sonunun ikinci yarışını tamamlayamadı.

Pilotlar klasmanında Manzi 380 puanla liderliğini sürdürdü. İspanya'da dün ikinci, bugün ise birinci olan Can Öncü, 320 puanla 2. sırada yer aldı.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı, 11-12 Ekim tarihlerinde Portekiz'de koşulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum'da boya üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'a tutuklama talebi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı
İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

Benzer haberler

Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ikinci ana yarışta 2. oldu

Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ikinci ana yarışta 2. oldu

Can Öncü, İspanya'daki ikinci yarıştan zaferle ayrıldı

Milli motosikletçiler, İspanya'da piste çıkacak

Motosiklet sürücüsü hukukçudan "mevzuattaki eksiklikler giderilmeli" önerisi

Motosiklet sürücüsü hukukçudan "mevzuattaki eksiklikler giderilmeli" önerisi
Türkiye'deki motosikletlerin yüzde 64,3'ünün trafik sigortası bulunmuyor

Türkiye'deki motosikletlerin yüzde 64,3'ünün trafik sigortası bulunmuyor
Motosiklet eğitmeninden sürücülere "can kurtaran" uyarılar

Motosiklet eğitmeninden sürücülere "can kurtaran" uyarılar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet