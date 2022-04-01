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Milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Yunus Emre Başar finale yükseldi

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde milli sporcular Rıza Kayaalp ve Yunus Emre Başar finale çıktı.

Halil İbrahim Avşar   | 01.04.2022
Milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Yunus Emre Başar finale yükseldi

Budapeşte

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonda grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda yarı final müsabakaları gerçekleştirildi.

Rıza Kayaalp ile Azerbaycanlı Beka Kandelaki arasındaki 130 kilo yarı final müsabakası 1-1 bitti. Kariyerindeki 11. Avrupa şampiyonluğunu hedefleyen Rıza, son puanı aldığı için finale yükseldi.

77 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yunus Emre Başar da Bulgar Aik Mnatsakanian'ı 7-3 yenerek adını finale yazdırdı.

Finalde Yunus Emre, Ermeni Malkhas Amoyan, Rıza ise İtalyan Danila Sotnikov ile karşılaşacak.

Öte yandan, Emre Mutlu (55 kilo) ve Ahmet Uyar (63 kilo), yenildikleri rakipleri finale yükseldiği için sıkletlerinde sporcu sayısı az olduğundan direkt bronz maçına çıkma hakkı elde etti.

Üçüncülük karşılaşmalarında Emre, Moldovalı Artiom Deleanu, Ahmet ise Ermeni Hrachya Poghosyan ile karşı karşıya gelecek.

İlk maçını kaybeden dünya şampiyonu Metehan Başar ise Rumen Nicu Samuel Ojog'un finale çıkmasıyla 87 kilo repesaj müsabakasında Bulgar Yoan Danielov Dimitrov ile eşleşti.

Grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kilo repesaj ve madalya müsabakaları yarın yapılacak.

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