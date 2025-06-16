Grekoromen Güreş Milli Takımı, İsrail'in İran'a saldırısında büyük tehlike atlattı
İran'da düzenlenen Uluslararası Tahti Turnuvası'na katılan Grekoromen Güreş Milli Takımı, İsrail saldırıları nedeniyle büyük tehlike yaşadı.
Ankara
Grekoromen Güreş Takımı sporcularının, İran'da kaldıkları yerin yakınına yapılan İsrail saldırısında büyük tehlike atlattığı görüntüler ortaya çıktı.
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Milli takım antrenörü Atakan Yüksel, sosyal medya hesabından bu tehlikeli anlara ilişkin görüntüyü paylaştı.
Milli güreşçiler, Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nin tahsis ettiği araçla güvenli bir şekilde Van sınır kapısından yurda getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.