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Spor

Grekoromen Güreş Milli Takımı, İsrail'in İran'a saldırısında büyük tehlike atlattı

İran'da düzenlenen Uluslararası Tahti Turnuvası'na katılan Grekoromen Güreş Milli Takımı, İsrail saldırıları nedeniyle büyük tehlike yaşadı.

Fatih Çakmak, Halil İbrahim Avşar  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
Grekoromen Güreş Milli Takımı, İsrail'in İran'a saldırısında büyük tehlike atlattı

Ankara

Grekoromen Güreş Takımı sporcularının, İran'da kaldıkları yerin yakınına yapılan İsrail saldırısında büyük tehlike atlattığı görüntüler ortaya çıktı.

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Milli takım antrenörü Atakan Yüksel, sosyal medya hesabından bu tehlikeli anlara ilişkin görüntüyü paylaştı.

Milli güreşçiler, Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nin tahsis ettiği araçla güvenli bir şekilde Van sınır kapısından yurda getirildi.

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