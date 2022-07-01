Milli boksörler Sürmeneli ve Çiftçi 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli boksörler Busenaz Sürmeneli ve Batuhan Çiftçi altın madalya kazandı.
Oran
Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kiloda altın madalya elde etti.
Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Busenaz, kadınlar 66 kiloda Cezayirli Ichrak Chaib ile karşılaştı.
Rakibini yenen Busenaz, altın madalyanın sahibi oldu.
Milli boksör Batuhan Çiftçi, erkekler 57 kiloda altın madalya kazandı
Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Batuhan Çiftçi, erkekler 57 kiloda altın madalya elde etti.
Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Batuhan, erkekler 57 kiloda Cezayirli Oussama Mordjane ile karşılaştı.
Rakibini yenen Batuhan, altın madalya kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.