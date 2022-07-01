Dolar
16.77
Euro
17.48
Altın
1,807.45
ETH/USDT
1,069.80
BTC/USDT
19,400.00
BIST 100
2,443.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli boksörler Sürmeneli ve Çiftçi 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli boksörler Busenaz Sürmeneli ve Batuhan Çiftçi altın madalya kazandı.

Muhammed Boztepe   | 01.07.2022
Milli boksörler Sürmeneli ve Çiftçi 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü/AA

Oran

Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kiloda altın madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Busenaz, kadınlar 66 kiloda Cezayirli Ichrak Chaib ile karşılaştı.

Rakibini yenen Busenaz, altın madalyanın sahibi oldu.

Milli boksör Batuhan Çiftçi, erkekler 57 kiloda altın madalya kazandı

Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Batuhan Çiftçi, erkekler 57 kiloda altın madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Batuhan, erkekler 57 kiloda Cezayirli Oussama Mordjane ile karşılaştı.

Rakibini yenen Batuhan, altın madalya kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi
Bakan Kirişci, Düzce'de selden etkilenen alanları inceledi
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu
Sinop'ta selden etkilenen bölgelerde çalışmalar devam ediyor

Benzer haberler

Milli boksörler Sürmeneli ve Çiftçi 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı

Milli boksörler Sürmeneli ve Çiftçi 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı

19. Akdeniz Oyunları'nda klasik yay erkeklerde Mete Gazoz ve Klasik Yay Karışık Takımı finale yükseldi

19. Akdeniz Oyunları'nda 4 milli boksör finale çıktı

Cezayir’in kanyon yamaçlarında inşa edilen Berberi köyü: Şurfet Gumi

Cezayir’in kanyon yamaçlarında inşa edilen Berberi köyü: Şurfet Gumi
Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 5'inci gününde madalya sıralamasındaki birinciliğini korudu

Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 5'inci gününde madalya sıralamasındaki birinciliğini korudu
Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 4'üncü gününde madalya sıralamasında zirvede yer aldı

Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 4'üncü gününde madalya sıralamasında zirvede yer aldı