Dolar
18.66
Euro
19.82
Altın
1,806.54
ETH/USDT
1,208.60
BTC/USDT
16,791.00
BIST 100
5,383.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile ortak basın toplantısı düzenliyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Messi'nin dünya kupası fotoğrafı, rekor kırdı

Arjantin'in 36 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasında başrolü oynayan Lionel Messi'nin paylaştığı kupalı fotoğraf, Instagram'da beğenilme rekoru kırdı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 20.12.2022
Messi'nin dünya kupası fotoğrafı, rekor kırdı

Ankara

Dünya Kupası'nda üst üste rekorlar kırarak efsane oyuncuları geride bırakan Lionel Messi, turnuvanın ardından farklı kulvarlarda da başarılara imza atmaya devam ediyor.

Messi'nin Instagram hesabından kupayı kaldırdığı fotoğraf, 57,2 milyon kişi tarafından beğenilerek sosyal paylaşım sitesinde yeni rekorun sahibi oldu.

Instagram'ın önceki en çok popüler paylaşımı, 56,1 milyon beğeniyle "yumurta" fotoğrafı olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ramazan umresi turları için kayıtlar başladı
İstanbul'da kaçakçılık operasyonunda 6 bin şişe sahte içki ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'daki terör saldırısına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
Batman'da esnafın rehin aldığı kaçak elektrik kontrolü yapan personel kurtarıldı

Benzer haberler

Messi'nin dünya kupası fotoğrafı, rekor kırdı

Messi'nin dünya kupası fotoğrafı, rekor kırdı

Spor dünyasında dünyaca ünlü isimlerden Messi'ye tebrik mesajı

Messi'nin müzesindeki tek eksik de tamamlandı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda futbolseverler gole doydu

2022 FIFA Dünya Kupası'nda futbolseverler gole doydu
Arjantinli futbolcu Messi, milli formayı giymeye devam edecek

Arjantinli futbolcu Messi, milli formayı giymeye devam edecek
Dünya Kupası'nda "yerli teknik adam" geleneği bozulmadı

Dünya Kupası'nda "yerli teknik adam" geleneği bozulmadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet