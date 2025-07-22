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Lionel Messi'nin en sevdiği golü, "A Goal in Life" Projesi ile "sanat eserine" dönüştü

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin en sevdiği golü, Refik Anadol'un "A Goal in Life" projesiyle "sanat eserine" dönüştü.

Aişe Hümeyra Akgün  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
Lionel Messi'nin en sevdiği golü, "A Goal in Life" Projesi ile "sanat eserine" dönüştü

İstanbul

Yeni medyada "eserler" üreten Refik Anadol'un Christie's Müzayede Evinde açık artırmaya çıkarılan eserinden elde edilen tüm gelir, hayır kurumlarına bağışlanacak.

A Goal in Life" projesinde Messi'nin 2009'daki Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester United'a attığı kafa golü, tamamen yapay zeka destekli, multisensoriyel deneyime dönüştürülüyor.

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Messi'nin "en sevdiği golü" attığı anda 17 vücut noktası kameralarla izlenerek nefesi, kalp atışı gibi biyometrik veriler işlendi ve sonucunda 8 dakikalık, 16K çözünürlükte "hafıza tapınağı" olarak tanımlanan immersive video enstalasyonu ortaya çıktı.

New York'ta 12–22 Temmuz arasında sergilenen dijital eseri, çevrim içi Christie's açık artırmasıyla satışa çıkarıldı. Çalışma açık artırmada 1 milyon 865 bin dolara satıldı.

Sergi süresince yaklaşık 3 bin 500 ziyaretçi, 10 günde eserle buluştu. Eserle ilgili 927 basın yayını çıktı ve 64,8 milyon izlenmeye ulaştı.

Elde edilen fonlar, Inter Miami CF Vakfı aracılığıyla UNICEF iş birliğinde, Latin Amerika ve Karayipler'de eğitim projelerine aktarılacak.

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