Euro
7.50
Dolar
6.88
BIST 100
101,971.20
Altın
1,739.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli tarafından gerçekleştirilen Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni’ne video konferansla katılıyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Merih Demiral: Ronaldo ile karşılaşmayı hiç istemezdim

Merih Demiral, hangi futbolcuyla rakip olmak istemezdin sorusuna, "Ronaldo ile karşılaşmayı hiç istemezdim." cevabını verdi.

Berad Büyük   | 19.05.2020
Merih Demiral: Ronaldo ile karşılaşmayı hiç istemezdim

İstanbul

Juventus forması giyen milli oyuncu Merih Demiral, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı online bir buluşmayla kutladı.

Giyim markası Mavi'nin YouTube kanalına konuk olan milli oyuncu, gençlerden gelen soruları cevapladı.

Hangi futbolcuyla rakip olmak istemezdin sorusunu cevaplayan 22 yaşındaki defans oyuncusu, "Öyle birisi var ama aynı takımda oynadığımız için sıkıntı yok. Ronaldo ile karşılaşmayı hiç istemezdim." ifadelerini kullandı.

Sahada çok agresif fakat dışarda sakin olması hatırlatılan Merih Demiral şöyle konuştu:

"Burada takım olmak çok önemli. Çünkü takım arkadaşlarımı görünce onların bir amaç uğruna mücadele ettiğini görünce benim motivasyonum 2 kat artıyor. Çünkü hem kendim hem de takımım için oynuyorum. Bı yüzden sahada hiçbir zaman pes etmemeyi ve her zaman takımım ve kendim için oynamayı tercih ediyorum. Bu da sahaya bu şekilde yansıyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 715'e yükseldi
Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
Kovid-19'a yakalanan Rusya Başbakanı Mişustin görevine döndü
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 56 bine yaklaştı
Kovid-19: Türkiye’nin başarısının sırrı ne?

Benzer haberler

Merih Demiral: Ronaldo ile karşılaşmayı hiç istemezdim

Merih Demiral: Ronaldo ile karşılaşmayı hiç istemezdim

Cristiano Ronaldo, Juventus tesislerine döndü

Merih Demiral saha antrenmanlarına başladı

Juventus'un Arjantinli yıldızı Dybala iyileşti

Juventus'un Arjantinli yıldızı Dybala iyileşti