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Kenan Yıldız'ın Torino'ya attığı gol, Serie A'da sezonun en güzel golü seçildi

İtalyan kulübü Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın Torino'ya attığı gol, taraftar oylarıyla Serie A'da sezonun en güzel golü seçildi.

Fatih Erel  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
Kenan Yıldız'ın Torino'ya attığı gol, Serie A'da sezonun en güzel golü seçildi

İstanbul

Serie A'dan yapılan sosyal medya paylaşımında, milli futbolcunun ceza sahası dışından attığı şutla Torino ağlarına gönderdiği golün görüntüsü paylaşılırken "Taraftarlara göre, Kenan Yıldız'ın Torino'ya attığı gol, sezonun en güzel golü." denildi.

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Milli futbolcunun, Serie A'nın 20. haftasında 11 Ocak'ta Torino'ya karşı oynanan maçta attığı golün, Serie A Instagram hesabında taraftarlar tarafından en çok oylanan gol olduğu duyuruldu.

Sezonun en güzel golünü, Napoli'den McTominay'in Cagliari'ye ve Inter'den Barella'nın Atalanta'ya attığı goller takip etti.

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