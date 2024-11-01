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Manchester United'in yeni teknik direktörü Ruben Amorim oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da teknik direktörlük görevine Ruben Amorim getirildi.

Emre Doğan  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
Manchester United'in yeni teknik direktörü Ruben Amorim oldu

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki çalıştırıcıyla 2027 Haziran'a kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Kontratta 1 yıllık opsiyon maddesinin bulunduğu aktarıldı.

Portekizli teknik adamın 11 Kasım Pazartesi günü görevine başlayacağı bildirildi. İngiliz ekibinin Amorim'in sözleşmesinin feshi için Sporting Lizbon'a yaklaşık 10 milyon avro ödeyeceği öne sürüldü.

Manchester United'ın eski teknik direktörü Erik ten Hag'ın yardımcılığını üstlenen ve Hollandalı çalıştırıcıyla yolların ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına geçen Ruud van Nistelrooy'un, Ruben Amorim'in ekibinde yer alacağı kaydedildi.

Taktik becerisi ve genç oyuncularla kurduğu uyumla dikkati çeken Amorim, 2020 Mart'tan bu yana görev yaptığı Sporting Lizbon'da 2'şer kez lig ve Portekiz Kupası ile bir defa Portekiz Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Portekizli teknik adam, "Kırmızı Şeytanlar"ın başında ilk maçına 24 Kasım'da Ipswich Town karşısında çıkacak.

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