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Manchester United, Villarreal, Ajax ve Slavia Prag, çeyrek finale çıktı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakiplerini eleyen Manchester United, Villarreal, Ajax ve Slavia Prag, çeyrek finale yükseldi.

Abdulkadir Karakaya   | 19.03.2021
Manchester United, Villarreal, Ajax ve Slavia Prag, çeyrek finale çıktı

Istanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, son 16 turu karşılaşmaları tamamlandı.

İngiltere temsilcisi Manchester United, 1-1'in rövanşında San Siro Stadı'nda İtalya'nın Milan takımına konuk oldu. Manchester ekibi, 48. dakikada Paul Pogba'nın golüyle mücadeleyi 1-0 kazanarak çeyrek finale çıktı.

Villarreal, sahasında ağırladığı Dinamo Kiev'i ilk maçta olduğu gibi 2-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Ajax, 3-0 kazandığı mücadelenin rövanşında deplasmanda Young Boys'u 2-0 ile geçerek tur atladı.

Slavia Prag ise ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Rangers'ı deplasmanda 2-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı. Rangers'ta 61. dakikada Kemar Roofe ve 73. dakikada Leon Balogun kırmızı kart gördü.

Alınan sonuçlar şöyle:

Milan (İtalya) - Manchester United (İngiltere): 0-1

Villarreal (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-0

Young Boys (İsviçre) - Ajax (Hollanda): 0-2

Rangers (İskoçya) - Slavia Prag (Çekya): 0-2



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