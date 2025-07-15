Hull City, İstanbulspor’u hazırlık maçında 2-1 mağlup etti

İstanbul
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan müsabakanın ilk yarısını İstanbulspor, Mustafa Sol'un attığı golle 1-0 önde tamamladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Hull City, ikinci yarıda Kyle Joseph ve Pharell Dior Brown'un attığı gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.