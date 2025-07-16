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Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş karşılaşmaları, 12 maçla başladı.

Emrah Oktay  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları başladı

İstanbul

Bugün yapılan maçların ardından Kairat (Kazakistan), Lincoln Red Imps (Cebelitarık), RFS (Letonya), KuPS Kuopio (Finlandiya), Malmö (İsveç), Drita (Kosova), Hamrun Spartans (Malta), FCSB (Romanya), Shkendija (Kuzey Makedonya), Breidablik (İzlanda), Noah (Ermenistan) ve Zrinjski (Bosna Hersek) takımları adlarını ikinci eleme turuna yazdırdı.

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Sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu rövanşında bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:

Kairat (Kazakistan)-Olimpija Ljubljana (Slovenya): 2-0 (3-1)

Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-Vikingur (Faroe Adaları): 1-0 (4-2)

RFS (Letonya)-Levadia (Estonya): 1-0 (2-0)

Milsami (Moldova)-KuPS Kuopio (Finlandiya): 0-0 (0-1)

Malmö (İsveç)-Iberia (Gürcistan): 3-1 (6-2)

Hamrun Spartans (Malta)-Zalgiris (Litvanya): 2-0 (2-2 / Penaltılarda 11-10)

Shkendija (Kuzey Makedonya)-The New Saints (Galler): 2-1 (2-1 / Uzatmada)

Differdange (Lüksemburg)-Drita (Kosova): 2-3 (2-4)

Inter Escaldes (Andorra)-FCSB (Romanya): 2-1 (3-4)

Buducnost (Karadağ)-Noah (Ermenistan): 2-2 (2-3)

Zrinjski (Bosna Hersek)-Virtus (San Marino): 2-1 (4-1)

Breidablik (İzlanda)-Egnatia (Arnavutluk): 5-0 (5-1)

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