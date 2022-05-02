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Spor, Futbol

Antalyasporlu Haji Wright, golleriyle takımının yükselişine önemli katkı sağladı

Fraport TAV Antalyaspor'un en golcü futbolcusu ABD'li Haji Wright, golleriyle takımının yükselen performansına önemli katkı sundu.

Oktay Özden   | 02.05.2022
Antalyasporlu Haji Wright, golleriyle takımının yükselişine önemli katkı sağladı

Antalya

Sezon başında Danimarka ligi takımlarından SönderjyskE'den satın alma opsiyonlu bir yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlanan Wright, 29'u Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 32 maçta 1809 dakika süre aldı.

Antalyaspor formasıyla gol perdesini, 3. haftada Çaykur Rizespor'u 3-2 yendikleri maçta ikisi penaltıdan üç golle "hat-trick" yaparak aralayan 24 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de geride kalan 35 hafta sonunda 12 gole ulaştı.

Son 5 lig maçında 6 gol kaydetti

Türkiye Kupası'nda da bir golü bulunan Haji Wright, son 5 lig maçında fileleri havalandırdı.

Antalyaspor'un 31. haftada Altay'ı 2-1 yendiği maçta bir gol atan Wright, 32. haftada takımının Atakaş Hatayspor'a 4-1 üstünlük kurduğu maçta ise 2 kez gol sevinci yaşadı.

Wright, Antalyaspor'un 33. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 yendiği maçın yanı sıra sonrasındaki Yukatel Kayserispor (1-1) ve Trabzonspor (2-2) beraberliklerinde de birer gol kaydetti.

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