Manchester City, Norwich City engelini 4 golle geçti
İngiltere Premier Lig lideri Manchester City, deplasmanda Norwich City'yi 4-0 yendi.
İstanbul
Premier Lig'in 25. haftasında Norwich City ile Manchester City, Carrow Road'da karşılaştı.
Konuk takım, 31, 70 ve 90. dakikalarda Raheem Sterling, 48. dakikada Phil Foden'ın attığı gollerle galibiyete ulaştı.
Bu sonuçla Manchester City, 63 puana çıktı. Düşme hattındaki Norwich City, 17 puanda kaldı.
Günün diğer maçlarında Manchester United ile Southampton 1-1, Brentford ile Crystal Palace 0-0 berabere kaldı. Everton, Leeds United'ı 3-0, Brighton da Watford'u 2-0 mağlup etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.