Dolar
40.56
Euro
47.24
Altın
3,324.21
ETH/USDT
3,859.00
BTC/USDT
118,944.00
BIST 100
10,574.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Josep Guardiola, Manchester City'den ayrıldıktan sonra kariyerine ara vermeyi düşünüyor

İspanyol teknik direktör Josep Guardiola, İngiltere ekibi Manchester City'deki görevinden ayrıldıktan sonra kariyerine ara vereceğini açıkladı.

Mutlu Demirtaştan  | 28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
Josep Guardiola, Manchester City'den ayrıldıktan sonra kariyerine ara vermeyi düşünüyor

İstanbul

Guardiola, GQ dergisinin İspanya edisyonuna verdiği röportajda, "Manchester City'deki görevimden sonra kariyerime ara vereceğim. Bu kesin, kararımı verdim. Ne kadar süre bırakacağımı bilmiyorum. Bir, iki, üç, beş, on veya on beş yıl, emin değilim. Ancak Manchester City'deki dönemimden sonra kesinlikle bırakacağım çünkü durup kendime, vücuduma odaklanmam gerekiyor." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Manchester City'nin geçen sezon şampiyonluktan uzak kalmasının ardından yöneltilen eleştirilere cevap veren tecrübeli çalıştırıcı, "Başarısız olmamı bekleyenler var mı? Evet, kesinlikle. Bunu beklemelerinden dolayı mutluyum. Bu bana enerji veriyor. Altı Premier Lig şampiyonluğu kazandığınızda, bir noktada düşüş yaşarsınız. Bu, insanın doğasında var." diye konuştu.

Barcelona'nın genç futbolcusu Lamine Yamal ile Katalan ekibinin eski yıldızı Arjantinli Lionel Messi'yi de karşılaştıran Guardiola, "Bence Lamine Yamal'ın kariyerine devam etmesine izin verilmeli. 15 yıl oynadıktan sonra, daha iyi mi yoksa daha kötü mü olduğuna karar vereceğiz. Onu Messi ile karşılaştırmaları büyük bir olay. Bu, bir ressamı Van Gogh ile karşılaştırmak gibi bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması iptal edildi
Muğla'da bu yıl çıkan orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklı
Bakan Kurum'dan 4 yıl önce Manavgat'ta çıkan orman yangınına ilişkin paylaşım
Bursa'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında kazada hayatını kaybeden gönüllü Bolu'da defnedildi
İSFALT Genel Müdürü Korzay'dan firmaların hak edişleri için sisteme ödeme yapması gerektiği iddiası

Benzer haberler

Josep Guardiola, Manchester City'den ayrıldıktan sonra kariyerine ara vermeyi düşünüyor

Josep Guardiola, Manchester City'den ayrıldıktan sonra kariyerine ara vermeyi düşünüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet