Maç analisti Mehmet Emir Dağlı, Gürcistan takımını değerlendirdi
Maç Analisti Mehmet Emir Dağlı, A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk rakibi Gürcistan'ı analiz etti. Gürcistan nasıl oynuyor, Türkiye nasıl karşılık vermeli?
Hannover
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ilk maçını yarın Gürcistan ile yapacak.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ilk sınavını Gürcistan karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak.
🏆 A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'ndaki ilk maçında 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.— AA SPOR (@aa_spor) June 17, 2024
🇬🇪 Gürcistan nasıl oynuyor?
🇹🇷 Milli takımımız nasıl karşılık vermeli ?
👤 Maç Analisti Mehmet Emir Dağlı (@mehmetemirdagli) analiz etti👇 pic.twitter.com/RXavK8QNep
Ay-yıldızlı ekip, Gürcistan'ı yenerek turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor.
Grubun diğer maçında ise Portekiz ile Çekya karşı karşıya gelecek. Leipzig'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
Türkiye-Gürcistan maçları
Milliler, Gürcistan ile tarihinde 6. kez karşılaşacak.
Türkiye, 2'si resmi, 3'ü özel geride kalan 5 maçtan 3 galibiyet elde etti. Resmi maçlarda 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan ay-yıldızlı ekip, özel maçlarda ise 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.
Türkiye, Gürcistan ile ilk maçını 21 Ağustos 2002 tarihinde Trabzon'da yaptı. Milli takım, Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki özel karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Ay-yıldızlı ekip, 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk sınavında da rakibini yine Trabzon'da ağırladı. 4 Eylül 2004 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki karşılaşmada Fatih Tekke'nin golüyle 1-0 öne geçen milliler, Asatiani'nin golüne engel olamadı ve maç 1-1 berabere bitti. 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 30 Mart 2005'te Tiflis'te yapılan rövanş maçından ise Türkiye 5-2 galip ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibin bu maçtaki gollerini Tolga Seyhan, Fatih Tekke (2), Koray Avcı ve Tuncay Şanlı attı.
İki ülke A milli takımlarının 7 Şubat 2007'de Tiflis'teki oynadığı özel maçı ise Gürcistan 1-0 kazandı.
Türkiye ile Gürcistan arasında 24 Mayıs 2012'de oynanan hazırlık maçından ise milli takım Hamit Altıntop, Nuri Şahin ve Selçuk İnan'ın golleriyle 3-1 galip ayrıldı.
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