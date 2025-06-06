Dolar
39.28
Euro
44.95
Altın
3,366.32
ETH/USDT
2,459.20
BTC/USDT
103,464.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Mina’da şeytan taşlıyor Kutsal topraklardaki hacılar Kabe’de tavaf ediyorlar
logo
Spor, Futbol

Türkiye ile ABD 5. randevuda

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarınki rakibi ABD ile tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek.

Hilmi Sever  | 06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
Türkiye ile ABD 5. randevuda Türkiye, rakibiyle son kez 11 yıl önce 1 Haziran 2014'te New Jersey'de karşı karşıya geldi

Hartford

İki ülke A milli takımları arasında 1'i resmi ve 3'ü özel olmak üzere oynanan 4 maçta, ABD'nin galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 4 maçtan 1'ini Türkiye kazanırken, ABD bu süreçte 2 kez sahadan galip ayrıldı, 1 müsabaka ise berabere bitti.

Türkiye'nin toplam 5 golüne, ABD 6 golle yanıt verdi.

Milli takımın tek galibiyeti resmi maçta

Türkiye ile ABD arasında oynanan tek resmi maçı ay-yıldızlı ekip kazandı.

2003 yılında Konfederasyon Kupası kapsamında Fransa'nın St. Etienne kentinde oynanan karşılaşmada Türkiye, rakibine 2-1'lik üstünlük sağladı.

Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin gollerini Tuncay Şanlı ve Okan Yılmaz kaydetti.

İlk maç 1991'de

A Milli Takım, ABD ile ilk maçını 4 Eylül 1991'de İstanbul'da oynadı.

Sepp Piontek yönetimindeki milli takım, hazırlık maçında ABD'yi İnönü Stadı'nda konuk etti ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Mücadeleni 30. dakikasında Erdal Keser'in golüyle öne geçen milliler, 83. dakikada Klopas'ın golüne engel olamayınca karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

ABD'deki iki maçı da ev sahibi kazandı

Ay-yıldızlı ekip, ABD ile son iki maçını deplasmanda oynadı ve bu iki özel karşılaşmayı da ev sahibi ekip galip tamamladı.

Philadelphia'da 29 Mayıs 2010'da oynanan maçı ABD 2-1 kazandı. Milli takım, 27. dakikada Arda Turan'ın golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakalasa da ABD ikinci yarıda Altidore ve Dempsey'in golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Türkiye, rakibiyle son kez 11 yıl önce 1 Haziran 2014'te New Jersey'de karşı karşıya geldi. Fatih Terim yönetimindeki milli takım, rakibine 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekibin tek golünü, 90. dakikada penaltıdan Selçuk İnan kaydetti.

Maçlar

Türkiye ile ABD A milli takımları arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
01.06.2014New JerseyÖzel1-2
29.05.2010PhiladelphiaÖzel1-2
19.06.2003St. EtienneKonfederasyon Kupası2-1
04.09.1991İstanbulÖzel1-1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çevre kirletenlere son 5 ayda 1 milyar 140 milyon lira idari ceza uygulandı
Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan gurbetçiler, bayrama anavatanlarında girmenin mutluluğunu yaşadı
Hatay'da bayramın ilk günü Narlıca Deprem Mezarlığı ziyaret edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın bayramını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum

Benzer haberler

Türkiye ile ABD 5. randevuda

Türkiye ile ABD 5. randevuda

OPEC+'nın üretimi artırma hamlesiyle petrol fiyatlarının 50 doların altına gerileyebileceği öngörülüyor

Gaziantep FK'nin kaptanı Maxim, 3 kulvarda kulüp tarihine geçti

Çevre kirletenlere son 5 ayda 1 milyar 140 milyon lira idari ceza uygulandı

Çevre kirletenlere son 5 ayda 1 milyar 140 milyon lira idari ceza uygulandı
Trabzonspor'da Nwakaeme, ikinci döneminde fazla skor katkısı sağlayamadı

Trabzonspor'da Nwakaeme, ikinci döneminde fazla skor katkısı sağlayamadı
A Milli Futbol Takımı, 640. maçına çıkacak

A Milli Futbol Takımı, 640. maçına çıkacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet