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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, ABD'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi

ABD ve Meksika ile hazırlık maçlarında karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, ABD'deki ilk antrenmanını yaptı.

Hilmi Sever  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
A Milli Futbol Takımı, ABD'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi Fotoğraf: Mostafa Bassim/AA

Boston

Amerikan Futbol Ligi (MLS) takımlarından New England Revolution'ın tesislerindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

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Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki çalışmaya, aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik idman yapıldı.

Antrenman sırasında Montella oyuncuları çağırdı. Koridor oluşturan teknik ekip ve futbolcular, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile AFC Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Merih Demiral'ı kutladı.

Çalışmayı, TFF Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Temel Bozbağ ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da izledi.

Ay yıldızlı ekip, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Milliler, 7 Haziran Cumartesi TSİ 22.40'ta ABD, 11 Haziran Çarşamba TSİ 04.00'te ise Meksika ile karşı karşıya gelecek.

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