Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde yapılacak maçları yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar
2 Ekim Cumartesi:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
16.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Göztepe-GZT Giresunspor: Burak Şeker
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
3 Ekim Pazar:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler
16.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
16.00 Gaziantep-Altay: Bahattin Şimşek
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Ali Palabıyık
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