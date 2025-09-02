Dolar
41.13
Euro
48.20
Altın
3,476.08
ETH/USDT
4,261.00
BTC/USDT
107,791.00
BIST 100
11,279.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Liverpool, rekor transfer bedeliyle Isak'ı kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, İsveçli yıldız Alexander Isak'ı rekor bonservis bedeliyle renklerine bağladı.

Yunus Kaymaz  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
Liverpool, rekor transfer bedeliyle Isak'ı kadrosuna kattı

Londra

Newcastle United'ın transfere sıcak bakmaması nedeniyle krize dönüşen ve uzun süredir Ada futbolunun gündemini meşgul eden transfer girişiminde Liverpool'un istediği oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsveçli golcü ile 6 yıllık sözleşme imzalayan Liverpool, 125 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle de İngiliz futbol tarihinin yeni rekoruna imza attı. Bir önceki rekor Benfica'dan Chelsea'ye 106 milyon sterline gelen Enzo Fernendez'e aitti.

Kulübün sitesine konuşan 25 yaşındaki futbolcu, "Buraya uzun bir yolculukla geldim. Ama bu kulübün ve temsil ettiği her şeyin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Her şeyi kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Isak, Liverpool'da 9 numaralı formayı giyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 30 yaşın üstündeki öğrenciler de indirimli ulaşımdan faydalanabilecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milletimizin bizden beklentisi devletin işleyişini daha da etkinleştiren bir anayasa
Emine Erdoğan, Çin'de liderlerin eşleri ile bir araya geldi
Orman yangınlarına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesinde yoğun diplomasi trafiği

Benzer haberler

Fenerbahçe Kulübü, Sofyan Amrabat'ın Real Betis'e kiralandığını duyurdu

Fenerbahçe Kulübü, Sofyan Amrabat'ın Real Betis'e kiralandığını duyurdu

Liverpool, rekor transfer bedeliyle Isak'ı kadrosuna kattı

Trabzonspor, Fransız futbolcu Batista Mendy'yi Sevilla'ya kiraladı

Fenerbahçeli futbolcu Diego Carlos, İtalyan ekibi Como'ya kiralandı

Fenerbahçeli futbolcu Diego Carlos, İtalyan ekibi Como'ya kiralandı
Fenerbahçeli futbolcu Yusuf Akçiçek, Al Hilal'e transfer oldu

Fenerbahçeli futbolcu Yusuf Akçiçek, Al Hilal'e transfer oldu
Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı

Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet