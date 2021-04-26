Euro
10.20
Dolar
8.43
BIST 100
1,341.07
Altın
1,776.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Lille, Burak Yılmaz'ın golleriyle Lyon'u 3-2 yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 34. haftasında Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın kaydettiği gollerle Olympique Lyon'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Yusuf Özcan   | 26.04.2021
Lille, Burak Yılmaz'ın golleriyle Lyon'u 3-2 yendi

Paris

Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 34. haftasında Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın kaydettiği gollerle Olympique Lyon'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Mücadelenin ilk yarısında ev sahibi takım 20. dakikada Slimani ve 35. dakikada Fonte'nin kendi kalesine attığı golle 2-0 öne geçti.

Lille'de 45+1. dakikada sahneye çıkan Burak Yılmaz, meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu ve fark 1'e indi: 1-2.

Karşılaşmanın 60. dakikasında beraberlik golü David'den geldi: 2-2.

Burak Yılmaz, 85. dakikada Yusuf Yazıcı'nın gol pasıyla Lille'e galibiyeti getiren golü kaydetti: 2-3.

Mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılan Lille, puanını 73'e yükselterek liderliğini korudu. Lyon ise 67 puanda kaldı. Milli futbolcular Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, Lille takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Lille'de forma giyen milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı 80. dakikada oyuna girdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 125 milyonu geçti
Türkiye'de 38 bin 553 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 571 bin 922'ye yükseldi
İran'da son 24 saatte 454 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Lille, Burak Yılmaz'ın golleriyle Lyon'u 3-2 yendi

Lille, Burak Yılmaz'ın golleriyle Lyon'u 3-2 yendi

Fransız gazeteci Vidal'den İsrail'in Filistinlilere müdahalesine uluslararası medyanın sessiz kalmasına tepki

Aşırı sağcı Le Pen, Macron’u e-bildiriyle uyaran askerleri safına davet etti

Fransa'da askerlerden Macron'a 'büyüyen kaosu engellemezsen iç savaş çıkar' uyarısı

Fransa'da askerlerden Macron'a 'büyüyen kaosu engellemezsen iç savaş çıkar' uyarısı
Fransa'da Ermeni diasporası yüzlerce derneğiyle Türkiye karşıtı lobi yapıyor

Fransa'da Ermeni diasporası yüzlerce derneğiyle Türkiye karşıtı lobi yapıyor
Fransa'da Müslüman öğrenciler ramazanın bereketini arkadaşlarıyla paylaşıyor

Fransa'da Müslüman öğrenciler ramazanın bereketini arkadaşlarıyla paylaşıyor