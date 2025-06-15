Dolar
39.41
Euro
45.50
Altın
3,433.40
ETH/USDT
2,547.00
BTC/USDT
105,638.00
BIST 100
9,311.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’in Konak ilçesindeki bir plastik deposunda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor İran'dan füzelerin ateşlenmesiyle Kudüs'te alarmlar devreye girdi İzmir'de depoda çıkan yangında yakında bulunan özel bir hastanede tedavi gören hastalar ekiplerce tahliye ediliyor. - VTR DRON - İzmir’in Konak ilçesindeki bir plastik deposunda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Dünya

Hapis cezası kesinleşen eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin onur nişanı geri alındı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, kesinleşen hapis cezası nedeniyle ülkeye hizmetlerinden dolayı verilen onur nişanını (Legion d’honneur) kaybetti.

Şeyma Yiğit  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
Hapis cezası kesinleşen eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin onur nişanı geri alındı

Ankara

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Resmi Gazetede yayınlanan kararname ile 2007-2012 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Sarkozy’den ülkenin en büyük nişanı Legion d’honneur ve Ulusal liyakat nişanı (Ordre national du Merite) geri alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sarkozy’den hakkındaki hapis cezası kararının kesinleştiği aralık 2024’ten bu yana sahip olduğu onur nisasını geri alınması bekleniyordu.

Fransa’da yasalar gereği, hakkında bir yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunanlardan onur ve liyakat nişanı geri alınıyor.

Sarkozy, yolsuzluktan yargılandığı "telekulak" davasında Aralık 2024’te 1 yıl ev hapsine ve 3 yıl seçilme hakkından mahrum bırakılma cezasına çarptırılmış, hapis cezasını elektronik kelepçeyle evde geçirmesine karar verilmişti.

Ayrıca Sarkozy, Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi yönetiminden yasa dışı maddi destek almakla suçlandığı "Libya davası"nda da 7 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı
Kurban Bayramı'nda 3 milyon 330 bin hayvan kesildi
İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı
DMM "Danıştay tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin 'kaçak yapı' olduğuna hükmedildi" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Hapis cezası kesinleşen eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin onur nişanı geri alındı

Hapis cezası kesinleşen eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin onur nişanı geri alındı

Almanya, Fransa ve İngiltere, İran'a müzakere teklifinde bulundu

Paris'te Filistin destekçileri, Gazze halkıyla dayanışma amacıyla yürüyüş düzenledi

Fransa "Filistin devletini tanımaya" kararlı olduğunu belirtti

Fransa "Filistin devletini tanımaya" kararlı olduğunu belirtti
Madleen gemisinin Fransız aktivistlerinden AP üyesi Hassan, Paris'te coşkuyla karşılandı

Madleen gemisinin Fransız aktivistlerinden AP üyesi Hassan, Paris'te coşkuyla karşılandı
Macron, Filistin yönetiminin iki devletli çözüm için "somut" taahhütlerde bulunduğunu belirtti

Macron, Filistin yönetiminin iki devletli çözüm için "somut" taahhütlerde bulunduğunu belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet