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Lider Milan, Serie A'nın ikinci devresine galibiyetle başladı

Serie A'da 20. haftaya lider giren Milan ligin ikinci devresinin ilk maçında Bologna'yı 2-1 yendi.

Hüseyin Burak Demirer   | 30.01.2021
Lider Milan, Serie A'nın ikinci devresine galibiyetle başladı

Ankara

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında Milan, Bologna'yı 2-1 mağlup etti.

Lider Milan, Serie A'nın ikinci devresindeki ilk maçında Bologna'ya konuk oldu.

Zlatan Ibrahimovic'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayan Ante Rebic, 26. dakikada Milan'ı 1-0 öne geçirdi. Milan, Franck Kessie'nin 55. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Bologna'dan Andrea Poli'nin 81. dakikadaki golü ise skoru belirledi ve Milan karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Milan puanını 46'ya yükseltirken, Bologna 20 puanda kaldı.

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