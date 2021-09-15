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Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri: Fatih Terim takip ettiğim hocalardan biri

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, "Büyük hocaları okumayı ve takip etmeyi seviyorum. Fatih Terim de takip ettiğim hocalardan biri" dedi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 15.09.2021
Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri: Fatih Terim takip ettiğim hocalardan biri Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı

İstanbul

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk haftasında Galatasaray'a konuk olacak Lazio'nun teknik direktör Maurizio Sarri, Fatih Terim'in takip ettiği teknik adamlardan biri olduğunu söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarri, "Fatih Terim çok iyi bir izlenim bıraktı Fiorentina'da. Uzun bir süre olmasa da önemli başarılar elde etti. Büyük hocaları okumayı ve takip etmeyi seviyorum. Fatih Terim de takip ettiğim hocalardan biri." diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'ni önemsediklerini söyleyen Sarri, "Avrupa Ligi güzel bir yer. Lig ise daha uzun süren bir platform. Çok önemli bizim için. Final de oynadım Avrupa'da. Avrupa'da yaşadığımız hisler daha değişik. Bizim için deneme yapacağımız bir yer olmayacak. Biz en iyi kadroyu çıkarmaya ve başarılı olmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Muric: "Ben bir santraforum ve gol atmak istiyorum"

Basın toplantısına katılan Laziolu futbolcu Vedat Muric ise şunları kaydetti:

"Bu güzel şehre dönmek çok güzel. Ben bir santraforum ve gol atmak istiyorum. Hedefim de gol atmak. Umarım gol atarım ve uzun vadede de hedefime ulaşırım. İlk sene şanssız başladım lige. Pandemiden dolayı hastalandım. İtalya Ligi'nin zorluğu nedeniyle biraz zorlandım. 4-5 senedir beraber çalışan bir gruba entegre olmak zordu. Çok çalışıyorum. Hocam bana güvenir ve kadroya alırsa ben de oyunumu göstermeye hazırım."


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