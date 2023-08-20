Dolar
27.11
Euro
29.44
Altın
1,889.47
ETH/USDT
1,684.20
BTC/USDT
26,184.00
BIST 100
7,513.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

LaLiga'nın son şampiyonu Barcelona, Cadiz'i 2-0 yendi

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) maçında Barcelona, Cadiz'i 2-0 mağlup etti.

Fatih Erel  | 20.08.2023 - Güncelleme : 20.08.2023
LaLiga'nın son şampiyonu Barcelona, Cadiz'i 2-0 yendi Fotoğraf: Adria Puig/AA

İstanbul

LaLiga'nın 2. hafta maçında, geçen sezonun şampiyonu Barcelona, Cadiz'i konuk etti.

Barcelona, Pedri'nin 82. dakikadaki golü ile öne geçerken golün asisti Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan'dan geldi.

Maçın uzatma dakikalarında, Ferran Torres'in golü ile Barcelona, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

LaLiga'da Barcelona'nın ilk 2 maçta aldığı 1 galibiyet, 1 beraberlikle 4 puanı bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan ziyaretine ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile bir araya geldi
Esenyurt'ta sahipsiz köpekler mahalle sakinlerini korkutuyor
Başkentte kaza yapan aracın sürücüsünü silahla tehdit eden 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Benzer haberler

LaLiga'nın son şampiyonu Barcelona, Cadiz'i 2-0 yendi

LaLiga'nın son şampiyonu Barcelona, Cadiz'i 2-0 yendi

Beşiktaş, 2 puanı uzatmalarda kaybetti

Galatasaray, Morutan'ın MKE Ankaragücü'ne transfer olduğunu duyurdu

VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-0 yendi

VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-0 yendi
Trabzonspor'dan Galatasaray maçına ilişkin açıklama: Puanlarımızı çalanlar hakkında verilecek kararı dikkatle bekliyoruz

Trabzonspor'dan Galatasaray maçına ilişkin açıklama: Puanlarımızı çalanlar hakkında verilecek kararı dikkatle bekliyoruz
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı İspanya kazandı

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı İspanya kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet