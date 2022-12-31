Dolar
18.70
Euro
20.01
Altın
1,824.56
ETH/USDT
1,198.70
BTC/USDT
16,597.00
BIST 100
5,509.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

LaLiga'da Barcelona, Espanyol karşısında bir puana razı oldu

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Barcelona, sahasında Espanyol ile 1-1 berabere kaldı.

Mutlu Demirtaştan   | 31.12.2022
LaLiga'da Barcelona, Espanyol karşısında bir puana razı oldu

İstanbul

LaLiga'nın 15. haftasında oynanan derbide Barcelona ile Espanyol, Camp Nou'da karşılaştı.

Marcos Alonso'nun 7. dakikada kaydettiği golle durumu 1-0 yapan Barcelona, ilk yarıyı bu skorla önde bitirdi. Konuk ekip, rakibine 73. dakikada Joselu'nun penaltıdan attığı golle cevap verdi ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

İki takım da maçı 10 kişi tamamladı. Barcelona'da Jordi Alba 78. dakikada, Espanyol'da Vinicius Souza 80. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Beş maçlık galibiyet serisi sona eren ve 38 puana yükselen Barcelona, Real Madrid ile puanını eşitleyerek averajla liderliğe yükseldi. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Espanyol ise 13 puanda kaldı.

Öte yandan karşılaşma öncesi hayatını kaybeden Brezilyalı efsane futbolcu Pele için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni yıla saatler kala Taksim'de yoğunluk yaşanıyor
Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Sur sokaklarında
Bakan Çavuşoğlu, Esed rejimiyle ikinci görüşmenin ocak ortasında olabileceğini belirtti
Şarj ağı işletmecilerine ağ oluşturmaları için 30 Haziran'a kadar süre verildi
Taksim'deki Mobil Komuta Merkezi'nden İstanbul kameralarla anlık takip ediliyor

Benzer haberler

LaLiga'da Barcelona, Espanyol karşısında bir puana razı oldu

LaLiga'da Barcelona, Espanyol karşısında bir puana razı oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet