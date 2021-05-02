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La Liga'da lider Atletico Madrid ve takipçisi Real Madrid haftayı galibiyetle kapattı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 34. haftasında lider Atletico Madrid ve ikinci sıradaki Real Madrid aldıkları galibiyetlerle şampiyonluk yarışını sürdürdü.

Şenhan Bolelli   | 02.05.2021
La Liga'da lider Atletico Madrid ve takipçisi Real Madrid haftayı galibiyetle kapattı

Madrid

Atletico Madrid deplasmanda Elche'yi, 23. dakikada Marcos Llorente'nin attığı golle 1-0 yendi.

Real Madrid ise sahasında oynadığı maçta Osasuna'yı 2-0 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada Real Madrid'in gollerini Eder Militao (Dk. 76) ve Casemiro (Dk. 80) attı.

Bu skorlarla lider Atletico Madrid puanını 76, en yakın takipçisi Real Madrid de 74'e çıkardı.

La Liga'da şampiyonluk yarışı veren diğer takımlardan Barcelona (71 puan) pazar günü deplasmanda Valencia'ya karşı oynayacak.

Sevilla (70 puan) ise 3 Mayıs pazartesi günü sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak.

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