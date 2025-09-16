Dolar
41.28
Euro
49.03
Altın
3,689.83
ETH/USDT
4,501.30
BTC/USDT
116,740.00
BIST 100
11,182.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi maçında, Filistin bayraklarının stada sokulmasına izin verilmedi

İspanya ekibi Real Madrid'in Fransız ekibi Olimpik Marsilya ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Filistin bayraklarının stada sokulmasına izin verilmedi.

Emre Aşıkçı  | 16.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi maçında, Filistin bayraklarının stada sokulmasına izin verilmedi

İstanbul

Santiago Bernabeu Stadı görevlileri, Filistin bayrağıyla stada girmeye çalışan Olimpik Marsilya taraftarlarını uyararak "Filistin bayrağıyla içeriye giremezsiniz" sözleriyle engelledi.

Fransız taraftarların elindeki Filistin bayraklarını toplayan güvenlik görevlileri, bayrakları stat girişindeki çöp kutusuna attı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanlığı "Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi Paneli" düzenleyecek
Samsun'da kereste fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Bakan Fidan, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürünü kabul etti
İletişim Başkanı Duran: İsrail'in işlediği suçlar nedeniyle uluslararası hukuk önünde hesap vermesi bir yükümlülüktür
İzmir Yamanlar'da yanan ormanlık alanda ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi maçında, Filistin bayraklarının stada sokulmasına izin verilmedi

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi maçında, Filistin bayraklarının stada sokulmasına izin verilmedi

Arda Güler'in gol attığı maçta 10 kişi kalan Real Madrid, Real Sociedad'ı 2-1 yendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet