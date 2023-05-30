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"Kupa beyi" Sevilla'nın UEFA Avrupa Ligi'nde final yolculuğu

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak İspanya ekibi Sevilla, turnuvada bu sezon çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Mutlu Demirtaştan  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
"Kupa beyi" Sevilla'nın UEFA Avrupa Ligi'nde final yolculuğu

İstanbul

İspanyol Julen Lopetegui ve Arjantinli Jorge Sampaoli'nin ardından İspanyol teknik direktör Jose Luis Mendilibar ile sezona devam eden Sevilla, Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'ın bulunduğu UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 3. sırayı alarak Avrupa Ligi'ne kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı kupasını tarihinde 6 kez kazanan Sevilla, bu sezon play-off turunda Hollanda ekibi PSV, son 16 turunda Fenerbahçe, çeyrek finalde İngiltere'nin Manchester United ve yarı finalde İtalya'nın Juventus takımını eleyerek finalin yolunu tuttu.

En golcüsü En-Nesyri

Sevilla'nın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü futbolcusu, Faslı milli oyuncu Youssef En-Nesyri oldu.

En-Nesyri, Avrupa Ligi'nde takımına 4 gol kazandırdı. Erik Lamela 2, Lucas Ocampos, Suso, Nemanja Gudelj, Loic Bade ve Joan Jordan da birer golle katkı sağladı.

Turnuvada 13 gol atan Sevilla'nın diğer iki golü ise Manchester Unitedlı Tyrell Malacia ve Harry Maguire'ın kendi filelerini havalandırmasıyla geldi.

Finale kadar yaptığı maçlar

Sevilla'nın UEFA Avrupa Ligi'nde finale gelene dek yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

TurMaçSonuçlar
Play-offSevilla-PSV3-0, 0-2
Son 16Sevilla-Fenerbahçe2-0, 0-1
Çeyrek finalSevilla-Manchester United2-2, 3-0
Yarı finalSevilla-Juventus1-1, 2-1 (Uzatmada)

Kadrosu

Sevilla'nın Avrupa kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci:

NoAdıOG
1Marko Dmitrovic30
13Yassine Bounou50

Savunma:

NoAdıOG
2Gonzalo Montiel60
3Alex Telles40
4Karim Rekik10
14Tanguy Nianzou40
16Jesus Navas80
19Marcos Acuna80
23Marcao20
44Loic Bade51

Orta saha:

NoAdıOG
6Nemanja Gudelj71
8Joan Jordan41
10Ivan Rakitic80
17Erik Lamela72
20Fernando80
21Oliver Torres70
24Alejandro Gomez30

Forvet:

NoAdıOG
7Suso71
12Rafa Mir30
15Youssef En-Nesyri84
25Bryan Gil60
55Lucas Ocampos81

Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)

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