Dolar
41.67
Euro
48.83
Altın
3,853.64
ETH/USDT
4,465.50
BTC/USDT
120,225.00
BIST 100
11,082.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Konferans Ligi'nin ilk haftası tamamlandı

UEFA Konferans Ligi'nin ilk hafta maçları tamamlandı.

Mutlu Demirtaştan  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
Konferans Ligi'nin ilk haftası tamamlandı

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında ilk hafta mücadelesi, TSİ 22.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Samsunspor, deplasmanda Legia Varşova'yı 1-0 yendi.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise Aberdeen'e konuk olduğu mücadeleyi 3-2 kazandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Aberdeen (İskoçya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-3

Sparta Prag (Çekya) - Shamrock Rovers (İrlanda): 4-1

Fiorentina (İtalya) - Sigma Olomouc (Çekya): 2-0

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - AZ Alkmaar (Hollanda): 4-0

Celje (Slovenya) - AEK (Yunanistan): 3-1

Rakow (Polonya) - Universitatea Craiova (Romanya): 2-0

Shelbourne (İrlanda) - Hacken (İsveç): 0-0

Slovan Bratislava (Slovakya) - Strasbourg (Fransa): 1-2

Legia Varşova (Polonya) - Samsunspor: 0-1

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'ndaki vatandaşları için tüm girişimlerde bulunuyor
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında 16 şirkete kayyum atandı
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Türkiye genelinde protesto edildi
Tekirdağ'da atık toplama merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'da Küresel Sumud Filosu'nu "selamlama" etkinliği düzenlendi

Benzer haberler

Samsunspor, Legia Varşova'yı mağlup etti

Samsunspor, Legia Varşova'yı mağlup etti

Konferans Ligi'nin ilk haftası tamamlandı

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk maçına Polonya deplasmanında çıkacak

UEFA Konferans Ligi heyecanı başlayacak

UEFA Konferans Ligi heyecanı başlayacak
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi grubundan çıkmak istiyor

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi grubundan çıkmak istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet