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Kerem Aktürkoğlu'ndan Benfica kariyerine etkileyici başlangıç

Galatasaray formasını 4 yıl giydikten sonra Portekiz'in Benfica takımına transfer olan Kerem Aktürkoğlu, yeni ekibindeki kariyerinin başlangıcında ortaya koyduğu performansla şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

Fatih Erel  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Kerem Aktürkoğlu'ndan Benfica kariyerine etkileyici başlangıç

İstanbul

Sezonun başında 3 Eylül'de Benfica'ya transfer olan sol kanat oyuncusu Kerem, Portekiz 1. Futbol Ligi'nde 3 maçta 2 gol atıp 2 asist yaptı. Milli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 2 maçta da 2 gol kaydetti.

Kerem, yeni takımıyla ilk maçına 14 Eylül'de Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 5. haftasında 4-1 kazandıkları Santa Clara maçıyla çıktı. Karşılaşmaya ilk 11 başlayan milli futbolcu, 27. dakikada takımındaki diğer Türk futbolcu Orkun Kökçü'nün asistiyle fileleri havalandırarak ilk golüne imza attı.

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica formasıyla ilk maçına 19 Eylül'de Kızılyıldız maçıyla çıkan Kerem, deplasmanda 2-1 kazandıkları maçta 9. dakikada takımının ilk golüne imzasını attı.

Benfica, Portekiz Ligi'nde 23 Eylül'de deplasmanda Boavista'yı 3-0 yenerken milli futbolcu 2 golde asist yaparak ön plana çıktı.

Kerem, 28 Eylül'de ligde Gil Vicente'yi konuk ettikleri ve sahadan 5-1 galip ayrıldıkları mücadelede de takımını 24. dakikada 2-1 öne geçiren golün sahibi oldu.

Milli futbolcu, son olarak dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 4-0 yendikleri maçın 13. dakikasındaki ilk gole imzasını koydu.

Kerem Aktürkoğlu, 4 yıl formasını giydiği Galatasaray'da 179 resmi maçta 46 gol kaydetmişti.

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