Dolar
41.14
Euro
48.07
Altın
3,448.21
ETH/USDT
4,476.20
BTC/USDT
108,757.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Karabük’ün Eflani ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Karabük’ün Eflani ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Benfica ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Portekiz ekibi Benfica ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Fatih Erel, Ceren Aydınonat  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Benfica ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu

İstanbul

Sarı-lacivertli kulübün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edilmiştir." denildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Benfica, Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe ile 22,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. 

Sarı-lacivertli formayı giydi

Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu ile uçakta Türkiye'ye gelirken bir paylaşım yaptı.

Safi, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "İmzayı attı, çubukluyu giydi, İstanbul'a doğru yolculuğumuz başladı. Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu!" ifadelerini kullandı. 

Kerem Aktürkoğlu'ndan Benfica'ya veda mesajı

Portekiz temsilcisi Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, veda mesajı yayımladı.

Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Benfica taraftarları, maalesef veda vakti geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu, şunları kaydetti:

"Unutulmaz, harika anılarla dolu bir yılın ardından, bu yolculuğun bir parçası olan herkese birkaç söz söylemek istiyorum. Öncelikle tüm takım arkadaşlarıma, değerli teknik direktörüm Bruno Lage ve teknik ekibine ve kulüpte çalışan tüm inanılmaz insanlara içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Bu zamanı sizinle paylaşmak benim için büyük bir onurdu."

Benfica taraftarlarına da teşekkür eden Kerem Aktürkoğlu, "Ayrıca, ilk günden beri bana desteklerini esirgemeyen harika taraftarlarımıza da çok özel bir teşekkür borçluyum. İlk maçımda, sahadan ayrılırken tüm stadyumun ayağa kalkıp beni alkışladığı anı asla unutamam. O an kalbime sonsuza dek kazınacak. Bu kulüp hayatımda her zaman çok özel bir yere sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye dışında ilk kez bir takımda forma giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, şunları söyledi:

"İlk Avrupa deneyimimde hepinizden sonsuz destek gördüm ve bunun için size minnettarım. Hak ettiğiniz lig şampiyonluğunu size verememenin üzüntüsüyle veda ediyorum, ancak bu harika takımın ve taraftarlarımızın bu sezon şampiyonluğu kazanacağına yürekten inanıyorum. Ben de şimdi gerçek bir Benfica taraftarı olarak, sizi her zaman desteklemeye devam edeceğim. Son olarak, başkanımız Rui Costa'ya özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Benim için yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim."

Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla tüm kulvarlarda toplam 58 maça çıktı ve 17 gol kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Çin Devlet Başkanı Şi'nin liderler onuruna verdiği yemeğe ilişkin paylaşım
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, 81 ilde "Gazze İçin Perde Açılıyor" programı düzenledi
Bakan Tunç: UYAP sistemini hayata geçirdiğimiz 2007 yılından günümüze kadar 196 entegrasyon gerçekleştirdik
Su kesintisinin yaşandığı İzmir Çiğli'de bazı vatandaşlar çeşmede kuyruk oluşturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze konusunda Türkiye'nin tavrı nettir

Benzer haberler

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Benfica ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Benfica ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu

Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı

Benfica, Club Brugge ve Kopenhag, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kaldı

Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasından devam edecek

Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasından devam edecek
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Yarın tek hedefimiz var, o da kazanmak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Yarın tek hedefimiz var, o da kazanmak
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage: Gerek futbolcular gerekse de taraftarlar 90 dakikaya odaklanmalı

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage: Gerek futbolcular gerekse de taraftarlar 90 dakikaya odaklanmalı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet