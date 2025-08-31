Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Benfica ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu
Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Portekiz ekibi Benfica ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edilmiştir." denildi.
Benfica, Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe ile 22,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.
Sarı-lacivertli formayı giydi
Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu ile uçakta Türkiye'ye gelirken bir paylaşım yaptı.
Safi, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "İmzayı attı, çubukluyu giydi, İstanbul'a doğru yolculuğumuz başladı. Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu!" ifadelerini kullandı.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Benfica'ya veda mesajı
Portekiz temsilcisi Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, veda mesajı yayımladı.
Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Benfica taraftarları, maalesef veda vakti geldi." değerlendirmesinde bulundu.
Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu, şunları kaydetti:
"Unutulmaz, harika anılarla dolu bir yılın ardından, bu yolculuğun bir parçası olan herkese birkaç söz söylemek istiyorum. Öncelikle tüm takım arkadaşlarıma, değerli teknik direktörüm Bruno Lage ve teknik ekibine ve kulüpte çalışan tüm inanılmaz insanlara içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Bu zamanı sizinle paylaşmak benim için büyük bir onurdu."
Benfica taraftarlarına da teşekkür eden Kerem Aktürkoğlu, "Ayrıca, ilk günden beri bana desteklerini esirgemeyen harika taraftarlarımıza da çok özel bir teşekkür borçluyum. İlk maçımda, sahadan ayrılırken tüm stadyumun ayağa kalkıp beni alkışladığı anı asla unutamam. O an kalbime sonsuza dek kazınacak. Bu kulüp hayatımda her zaman çok özel bir yere sahip olacak." ifadelerini kullandı.
Türkiye dışında ilk kez bir takımda forma giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, şunları söyledi:
"İlk Avrupa deneyimimde hepinizden sonsuz destek gördüm ve bunun için size minnettarım. Hak ettiğiniz lig şampiyonluğunu size verememenin üzüntüsüyle veda ediyorum, ancak bu harika takımın ve taraftarlarımızın bu sezon şampiyonluğu kazanacağına yürekten inanıyorum. Ben de şimdi gerçek bir Benfica taraftarı olarak, sizi her zaman desteklemeye devam edeceğim. Son olarak, başkanımız Rui Costa'ya özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Benim için yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim."
Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla tüm kulvarlarda toplam 58 maça çıktı ve 17 gol kaydetti.